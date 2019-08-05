Неизвестные расстреляли иномарку с ребенком внутри под Новокузнецком

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-05T14:02:40+03:00

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Под Новокузнецком неизвестные на BMW расстреляли иномарку, внутри которой находился ребенок. Он получил травмы.

Инцидент произошел вечером 4 августа около кафе «Вард», расположенном на дороге из Сосновки в город Новокузнецк.

«Подонки из черного BMW Х5 сталкивали с дороги, а потом дважды выстрелили в белый Honda Fit. Травмировали ребенка осколками стекла. Нужны записи с регистраторов, было множество очевидцев», - обратился к очевидцам случившегося новокузнечанин.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

- По данному факту дознавателем ОМВД России по Новокузнецкому району возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают водителя автомобиля BMW, скрывшегося с места происшествия, - прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, инцидент произошел из-за дорожного конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU