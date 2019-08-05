Неизвестные расстреляли иномарку с ребенком внутри под Новокузнецком
Под Новокузнецком неизвестные на BMW расстреляли иномарку, внутри которой находился ребенок. Он получил травмы.
Инцидент произошел вечером 4 августа около кафе «Вард», расположенном на дороге из Сосновки в город Новокузнецк.
«Подонки из черного BMW Х5 сталкивали с дороги, а потом дважды выстрелили в белый Honda Fit. Травмировали ребенка осколками стекла. Нужны записи с регистраторов, было множество очевидцев», - обратился к очевидцам случившегося новокузнечанин.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
- По данному факту дознавателем ОМВД России по Новокузнецкому району возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают водителя автомобиля BMW, скрывшегося с места происшествия, - прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что, предварительно, инцидент произошел из-за дорожного конфликта.
ИСТОЧНИК KP.RU