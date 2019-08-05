Безвозмездно: Кемерово получил 3 гектара земли для объектов культурного кластера
ДОМ. РФ передал городу Кемерово в безвозмездное пользование 3 гектара земли. Здесь расположатся объекты культурного кластера.
Земельный участок площадью 3 гектара в Ленинском районе города передан Фонду проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Пользоваться землей на улице Ворошилова, 17, 19 и 19а безвозмездно Фонд сможет в течение пяти лет.
- На переданном земельном участке в соответствии с концепцией, разработанной Фондом, планируется строительство объектов музейного и театрально-образовательного комплекса, в том числе Высшей школы театрального и музыкального искусств. Предполагается, что комплекс станет центральной частью создаваемого в городе культурного кластера, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ДОМ. РФ.
Отметим, что культурный кластер, который будет создан в Кузбассе, включит в себя ряд объектов в областном центре. В частности, в него войдут филиалы крупнейших музеев и театров - Русского музея, Мариинского театра оперы и балета, Российской академии музыки имени Гнесиных.
Напомним, решение о том, что в Кемерове появится культурный кластер, было принято в июне этого года. Тогда идею создания кластера в кузбасской столице Владимиру Путину озвучил Сергей Цивилев, исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. Путин идею поддержал.
Позже стало известно, что в рамках создания культурного кластера в Кемерове появится квартал искусств, где разместятся филиалы Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и другие объекты. Площадкой для квартала искусств станет набережная реки Искитимки.
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- Хотел бы обратить особое внимание на задачу создания в субъектах Федерации крупных культурных кластеров. Они соберут на одной площадке филиалы наших ведущих творческих организаций, будут способствовать более полному участию в культурной жизни страны да и мира, жителей регионов и гостей России, туристов. Города, где появятся первые кластеры, уже определены: это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь, - отметил президент. (подробности)
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