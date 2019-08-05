СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-05T14:51:12+03:00

Аномальная жара не отступает: в Кузбассе ожидается до +33 градусов. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

Синоптики дали прогноз погоды на наступившую неделю. Жара, пришедшая в конце июля в Кузбасс, пока не собирается отступать. В ближайшие дни в регионе ожидается до +33 градусов. местами пройдут дожди.

Первая половина наступившей недели будет жаркой: об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр. Так, во вторник, 6 августа, ожидается от 28 до 33 градусов тепла. Местами прогремят грозы и пройдут дожди, а юго-западный ветер при порывах может усиливаться до 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов.

В среду дневная температура останется прежней, будет солнечно, а вот юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Ночью будет по-прежнему тепло.

В четверг на севере области ожидается переменная облачность, а вот на юге вечером небо постепенно затянется облаками, прогремят грозы и пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов.

С пятницы температура воздуха постепенно будет снижаться и кое-где опустится до +22 градусов. В Кузбасс придет прохлада. Местами пройдут дожди и прогремят грозы

ИСТОЧНИК KP.RU