2019-08-05T14:51:12+03:00
Общество

Аномальная жара не отступает: в Кузбассе ожидается до +33 градусов

Наступившая неделя будет жаркой
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Аномальная жара не отступает: в Кузбассе ожидается до +33 градусов.Аномальная жара не отступает: в Кузбассе ожидается до +33 градусов.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Синоптики дали прогноз погоды на наступившую неделю. Жара, пришедшая в конце июля в Кузбасс, пока не собирается отступать. В ближайшие дни в регионе ожидается до +33 градусов. местами пройдут дожди.

Первая половина наступившей недели будет жаркой: об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр. Так, во вторник, 6 августа, ожидается от 28 до 33 градусов тепла. Местами прогремят грозы и пройдут дожди, а юго-западный ветер при порывах может усиливаться до 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов.

В среду дневная температура останется прежней, будет солнечно, а вот юго-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Ночью будет по-прежнему тепло.

В четверг на севере области ожидается переменная облачность, а вот на юге вечером небо постепенно затянется облаками, прогремят грозы и пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов.

С пятницы температура воздуха постепенно будет снижаться и кое-где опустится до +22 градусов. В Кузбасс придет прохлада. Местами пройдут дожди и прогремят грозы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безвозмездно: Кемерово получил 3 гектара земли для объектов культурного кластера
Неизвестные расстреляли иномарку с ребенком внутри под Новокузнецком
12-летний мальчик погиб на Томи в Кемерове
«Самое красивое место в России»: популярная актриса высказалась о Кузбассе
Россельхозбанк запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса
Кузбасский подросток за 10 минут ограбил двух женщин
Полицейские нашли пропавшего кемеровчанина с детьми
ДТП с двумя погибшими на кузбасской трассе: подробности
Кемеровчанин организовал контрабанду наркотиков из Европы
Кузбассовец зверски убил знакомого и закопал его тело
Смертельное ДТП произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком районе
Кемеровчанин с двумя детьми и собакой потерялся в лесу
За два неисправных триммера кузбассовец заплатил 75 тысяч рублей
Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка
Более 500 человек стали участниками акции «Велоночь» в Новокузнецке
Сергей Цивилев посетил столицу областного Дня шахтера 2019 – Гурьевский район
Кемеровчанин под загадочным предлогом похитил у собутыльника телефон
В Кузбассе задержали наркомана-соискателя из Хакасии
Жара не уйдет: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе
Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августа