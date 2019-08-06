Жительница Кузбасса упала с высоты, делая селфи

СЕГОДНЯ 03:15 2019-08-06T03:15:53+03:00

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В Анжеро-Судженске погибла молодая женщина, упав с высоты. Она пыталась сделать удачный снимок, но сорвалась и полетела вниз.

Инцидент произошел в Восточном районе города утром понедельника, 5 августа.

- Делала селфи, вроде как в алкогольном опьянении, прыгала с балкона вниз-вверх, держалось одной рукой и сорвалась. У нее 5-летняя дочь осталась, она все видела, даже не поняла, что с мамой случилось, - рассказал очевидец произошедшего.

Также в Сети появились фото с места трагедии. На кадрах видно, что женщина приземлилась на перила и, по всей видимости, сломала позвоночник, об этом говорит неестественная поза, в которой она оказалась.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU