В мэрии Новокузнецка сменился руководящий состав

СЕГОДНЯ 04:08 2019-08-06T04:08:57+03:00

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В администрации Новокузнецка произошли очередные кадровые перестановки. Сразу у трех подразделений сменились начальники.

Как сообщили в городской мэрии, новым руководителем администрации Новоильинского района стал Денис Елькин, с октября 2018 года возглавлявший комитет городского ЖКХ.

Также сменился начальник Управления культуры администрации южной столицы Кузбасса. Пост заняла Юлия Дьячкова, 10 лет возглавлявшая театр танца «Ритм и мы».

Появился руководитель у Управления по учету и приватизации жилых помещений – место было вакантным с апреля 2019 года. Пост занял бывший депутат Эдуард Тяпикин.

ИСТОЧНИК KP.RU