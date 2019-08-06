В мэрии Новокузнецка сменился руководящий состав
Новые начальники появились в трех подразделениях
Сразу у трех подразделений администрации Новокузнецка сменились начальникиФото: Екатерина РОМАНОВА
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В администрации Новокузнецка произошли очередные кадровые перестановки. Сразу у трех подразделений сменились начальники.
Как сообщили в городской мэрии, новым руководителем администрации Новоильинского района стал Денис Елькин, с октября 2018 года возглавлявший комитет городского ЖКХ.
Также сменился начальник Управления культуры администрации южной столицы Кузбасса. Пост заняла Юлия Дьячкова, 10 лет возглавлявшая театр танца «Ритм и мы».
Появился руководитель у Управления по учету и приватизации жилых помещений – место было вакантным с апреля 2019 года. Пост занял бывший депутат Эдуард Тяпикин.
ИСТОЧНИК KP.RU