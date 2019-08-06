Сегодня пройдет пресс-конференция «300 лет Кузбассу»

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-06T06:29:34+03:00

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В Кемерове сегодня, 6 августа, пройдет отчетная пресс-конференция «300 лет Кузбассу. Первые успехи». Спикером выступит губернатор Сергей Цивилев.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в большом зале областной администрации. Сергей Цивилев расскажет о первых успехах, которые были достигнуты в рамках подготовки к 300-летнему юбилею Кузбасса.

Проведение отчетных пресс-конференций уже стало традицией. Во время общения с прессой губернатор оценивает состояние разных сфер деятельности в регионе. В частности, на встрече с журналистами в январе Цивилев много внимания уделил вопросу медицины в Кузбассе, отметив, что она находится в катастрофическом состоянии. При этом констатацией факта дело не закончилось: губернатор указал пути выхода из кризиса.

На пресс-конференции в апреле глава региона поднял вопрос местного образования, рассказал о том, как меняется ситуация в здравоохранении, а также что делается с долгостроями.

ИСТОЧНИК KP.RU