Погибли трое: кузбассовец на грузовике смял иномарку с ребенком
Кузбассовец устроил смертельное ДТП в Воронежской области. В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок.
Страшное ДТП произошло в Острогожском районе на 77-м километре автодороги Воронеж - Луганск.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco с прицепом, 28-летний житель Кемеровской области, следуя со стороны Воронежа в направлении Россоши, допустил столкновение с автомобилем Renault Rapid под управлением 29-летнего жителя Воронежской области, который двигался во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Также погибли двое взрослых, еще один человек в больнице Фото: ГУ МВД по Воронежской области
В результате столкновения машин погибли водитель легковушки и двое его пассажиров - 24-летняя женщина и 2-летняя девочка из Воронежской области.
Еще одного пассажира автомобиля Renault Rapid, 34-летнего жителя Воронежа, госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU