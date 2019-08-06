2019-08-06T07:19:32+03:00
Происшествия

Погибли трое: кузбассовец на грузовике смял иномарку с ребенком

ДТП произошло в Воронежской области
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии погибла 2-летняя девочка Фото: ГУ МВД по Воронежской областиВ результате аварии погибла 2-летняя девочка Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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Кузбассовец устроил смертельное ДТП в Воронежской области. В результате аварии погибли двое взрослых и ребенок.

Страшное ДТП произошло в Острогожском районе на 77-м километре автодороги Воронеж - Луганск.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco с прицепом, 28-летний житель Кемеровской области, следуя со стороны Воронежа в направлении Россоши, допустил столкновение с автомобилем Renault Rapid под управлением 29-летнего жителя Воронежской области, который двигался во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Также погибли двое взрослых, еще один человек в больнице Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Также погибли двое взрослых, еще один человек в больнице Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В результате столкновения машин погибли водитель легковушки и двое его пассажиров - 24-летняя женщина и 2-летняя девочка из Воронежской области.

Еще одного пассажира автомобиля Renault Rapid, 34-летнего жителя Воронежа, госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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