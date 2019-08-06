Кемеровчан просят помочь бездомным кошкам и собакам
Кемеровчан просят помочь бездомным кошкам и собакам. В городе проходит акция «Накорми бездомное животное».
11 августа в областном центре пройдет благотворительная акция «Накорми бездомное животное». Ее организуют волонтеры Общества защиты животных.
- Мы обращается к неравнодушным людям с просьбой пожертвовать бездомным кошкам и собакам любые продукты. Ведь так легко подарить капельку добра нуждающимся! - написали организаторы акции на своей странице в соцсетях. - Для вас это 20-30 рублей, а для братьев наших меньших - возможность выжить.
Бездомыши с радостью примут: сухие и влажные корма, консервы для кошек и собак, мясопродукты, крупы, молочные продукты, древесный наполнитель для кошек.
Принести все это можно в воскресенье, 11 августа, в «Зооцентр» по улице Весенней, 14.
ИСТОЧНИК KP.RU