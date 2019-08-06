Отчетная пресс-конференция губернатора Кузбасса: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-06T08:34:15+03:00

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В Кемерове началась отчетная пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «300 лет Кузбассу. Первые успехи». «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию из большого зала областной администрации.

Сегодня, 6 августа, Сергей Цивилев ответит на актуальные вопросы журналистов о том, что сделано в Кузбассе в рамках подготовки к 300-летнему юбилею. Отметим, что подобные отчетные конференции в этом году прошли в январе и апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU