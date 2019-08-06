Отчетная пресс-конференция губернатора Кузбасса: прямая трансляция
Сергей Цивилев ответит на актуальные вопросы журналистов
Пресс-конференция посвящена подготовке к 300-летнему юбилею КузбассаФото: Лариса МАРУЦАК
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В Кемерове началась отчетная пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «300 лет Кузбассу. Первые успехи». «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию из большого зала областной администрации.
Сегодня, 6 августа, Сергей Цивилев ответит на актуальные вопросы журналистов о том, что сделано в Кузбассе в рамках подготовки к 300-летнему юбилею. Отметим, что подобные отчетные конференции в этом году прошли в январе и апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU