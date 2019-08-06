В Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчика
В Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится на лечении в больнице.
В Ленинске-Кузнецком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Инцидент случился 5 августа в 20.25. Установлено, что 17-летний подросток передвигался на автомобиле Hyundai Accent по улице Мечникова со стороны улицы Каховской в направлении улицы Суворова. В районе дома № 11 он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении и неожиданно решил перебежать дорогу.
- В результате ДТП несовершеннолетний получил травму, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области. - Мальчик находится на лечении в больнице, у него диагностирован перелом ноги.
Также выяснилось, что подросток управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. В отношении него составлен административный протокол. Кому принадлежит машина и как он оказался за рулем, будет установлено в результате расследования.
Госавтоинспекция напоминает, что категорически нельзя садиться за руль без прав. Пешеходы должны пересекать дорогу только по обозначенным переходам, а при их отсутствии - перпендикулярно проезжей части, убедившись в отсутствии машин. Родителям следует объяснить своим детям правила поведения на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU