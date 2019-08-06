2019-08-06T11:36:19+03:00
Происшествия

В Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчика

Ребенок находится в больнице
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчикаВ Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчикаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе подросток за рулем сбил 10-летнего мальчика. Сейчас ребенок находится на лечении в больнице.

В Ленинске-Кузнецком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Инцидент случился 5 августа в 20.25. Установлено, что 17-летний подросток передвигался на автомобиле Hyundai Accent по улице Мечникова со стороны улицы Каховской в направлении улицы Суворова. В районе дома № 11 он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении и неожиданно решил перебежать дорогу.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил травму, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области. - Мальчик находится на лечении в больнице, у него диагностирован перелом ноги.

Также выяснилось, что подросток управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. В отношении него составлен административный протокол. Кому принадлежит машина и как он оказался за рулем, будет установлено в результате расследования.

Госавтоинспекция напоминает, что категорически нельзя садиться за руль без прав. Пешеходы должны пересекать дорогу только по обозначенным переходам, а при их отсутствии - перпендикулярно проезжей части, убедившись в отсутствии машин. Родителям следует объяснить своим детям правила поведения на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 28 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
В Кузбассе мать на сутки оставила голодного ребенка в квартире
Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки
Сергей Цивилев прокомментировал слух о своем уходе с поста губернатора Кузбасса
Дети устроили опасные игры на железной дороге в Кузбассе
Какой город станет столицей Дня шахтера в 2021 году в Кузбассе
Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-Петербург
Отчетная пресс-конференция губернатора Кузбасса: прямая трансляция
Кемеровчан просят помочь бездомным кошкам и собакам
Погибли трое: кузбассовец на грузовике смял иномарку с ребенком
Сегодня пройдет пресс-конференция «300 лет Кузбассу»
В Кемерове закрыли перекресток Химиков - Комсомольский: как будет ходить общественный транспорт
В Кемерове закрыли проезд через перекресток Химиков - Комсомольский
В мэрии Новокузнецка сменился руководящий состав
Жительница Кузбасса упала с высоты, делая селфи
Аномальная жара не отступает: в Кузбассе ожидается до +33 градусов