2019-08-06T11:40:02+03:00
Общество

Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-Петербург

Первый полет намечен на 21 сентября
Ирина АВТУШКО
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Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-ПетербургИз Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-ПетербургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-Петербург. Первый полет намечен на 21 сентября текущего года.

Компания «АЛРОСА» запускает прямое воздушное сообщение из Новокузнецка в Северную столицу России. Информация об этом появилась на официальном сайте новокузнецкого аэропорта.

Сообщается, что перелет будет осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Вылеты будут происходить раз в неделю. Из Санкт-Петербурга рейс ЯМ-607 будет отправляться в субботу в 22.45. Прибытие в Новокузнецк - в 7.45 по местному времени. Из Новокузнецка рейс ЯМ-608 будет вылетать в воскресенье в 8.55, а прибывать в Санкт-Петербург в 10.00 по местному времени. Продажа билетов уже открыта.

По информации авиаперевозчика, стоимость билета по тарифу «Лайт» в оба конца составит 14 150 рублей, по стандартному тарифу - 16 650 рублей. 67 150 рублей заплатят те, кто решил лететь по тарифу «Бизнес Лайт» и 74 575 рублей при выборе тарифа «Бизнес Стандарт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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