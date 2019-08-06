Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-Петербург
Из Новокузнецка запустят авиарейсы в Санкт-Петербург. Первый полет намечен на 21 сентября текущего года.
Компания «АЛРОСА» запускает прямое воздушное сообщение из Новокузнецка в Северную столицу России. Информация об этом появилась на официальном сайте новокузнецкого аэропорта.
Сообщается, что перелет будет осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Вылеты будут происходить раз в неделю. Из Санкт-Петербурга рейс ЯМ-607 будет отправляться в субботу в 22.45. Прибытие в Новокузнецк - в 7.45 по местному времени. Из Новокузнецка рейс ЯМ-608 будет вылетать в воскресенье в 8.55, а прибывать в Санкт-Петербург в 10.00 по местному времени. Продажа билетов уже открыта.
По информации авиаперевозчика, стоимость билета по тарифу «Лайт» в оба конца составит 14 150 рублей, по стандартному тарифу - 16 650 рублей. 67 150 рублей заплатят те, кто решил лететь по тарифу «Бизнес Лайт» и 74 575 рублей при выборе тарифа «Бизнес Стандарт».
ИСТОЧНИК KP.RU