Дети устроили опасные игры на железной дороге в Кузбассе

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-06T11:48:05+03:00

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В Кузбассе дети устроили опасные игры на железной дороге. Развлечение могло закончиться трагедией.

Пятеро детей - трое мальчиков и две девочки - в возрасте от 6 до 9 лет решили поиграть на железнодорожных путях станции Кемерово. Ребятишки катались на велосипеде и бегали рядом с водостоком, глубина которого достигает полутора метров.

Опасное развлечение детворы своевременно прервали транспортные полицейские. Они проводили ребят в дежурную комнату полиции и связались с их родителями.

- Установлено, что пятеро ребятишек из двух семей проживают в частном секторе недалеко от станции, - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД. - Сначала они играли на площадке возле дома, но оказавшись без контроля со стороны взрослых, отправились на железную дорогу.

Теперь за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителям придется заплатить штраф.

Сотрудники полиции напомнили, что железная дорога является повышенной зоной опасности, а невнимательное отношение к детям может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU