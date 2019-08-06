Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-06T11:53:19+03:00

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Россельхозбанк снизил ставки по акции «Не переплачивай». Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4 процента годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU