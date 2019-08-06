СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-06T11:58:32+03:00

В Кузбассе мать на сутки оставила голодного ребенка в квартире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все это время женщина провела в компании собутыльников

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В Кузбассе мать на сутки оставила голодного ребенка в квартире. Все это время женщина провела в компании собутыльников.

В Белове жильцы одного из домов обратились в полицию, когда в квартире услышали плач ребенка и крики о помощи. На место сразу же выехали сотрудники полиции.

Прибыв на место и вскрыв дверь, они обнаружили в квартире заплаканную 4-летнюю девочку. Несмотря на поздний час, малышка находилась дома одна и, как выяснилось, целый день ничего не ела. Ребенок был напуган отсутствием матери, которая, как оказалось, еще утром ушла из дома и не вернулась.

-Сотрудники полиции поместили ребенка в социальный центр для прохождения курса реабилитации, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Ее мать вернулась домой только утром следующего дня.

Как оказалось, женщина решила приятно провести время в компании друзей, пока ее муж был на работе. После застолья женщина уснула в гостях, забыв про дочь.

В отношении 33-летней жительницы Бачатского был составлен протокол, ей предстоит заплатить штраф за невыполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU