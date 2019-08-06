2019-08-06T13:07:40+03:00
Общество

Более 28 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона

Из пострадавших почти шесть тысяч - дети и подростки
Ирина АВТУШКО
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Более 28 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезонаБолее 28 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезонаФото: Максим КИСЕЛЕВ
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Более 28 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона. Из пострадавших почти шесть тысяч - дети и подростки до 17 лет.

Кузбассовцы продолжают обращаться в больницы области с жалобами на покусы клещей. По данным областного Управления Роспотребнадзора, к медикам обратились 28 536 человек, из них 5874 - дети и подростки. За последнюю неделю было зафиксировано 367 покусанных, в том числе 59 детей.

В ведомстве отметили, что опасность для людей представляют переносимые клещами патогенные микроорганизмы, вызывающие клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы. Любое присасывание клеща должно вызвать настороженность и стремление вовремя начать профилактику.

С начала сезона активности клещей 55 человек заболели энцефалитом, в 149 случаях диагностирован клещевой боррелиоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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