2019-08-06T15:50:32+03:00
Общество

В Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу Томи

Международный фестиваль организуют на «Томской писанице»
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу ТомиВ Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу ТомиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу Томи. Международный фестиваль организуют в музее-заповеднике «Томская писаница».

Услышать классическую музыку зрители фестиваля «Симфоночь на «Томской писанице» смогут под открытым небом. «Партер» импровизированного зрительного зала будет располагаться прямо у кромки воды, а в качестве балкона выступит смотровая площадка у часовни в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Для гостей музея в эту ночь прозвучат голоса звезд оперной сцены, солистов кузбасской филармонии - Ирины Долженко, Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова.

- Зрителей ждет двухчасовой концерт Губернаторского симфонического оркестра, а во второй части концерта пройдет встреча с популярным итальянским певцом, участником телепроекта «Голос» Томасом Грациозо, - рассказали подробности в музее-заповеднике.

Концерт начнется в 18.00, вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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