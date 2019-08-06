СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-06T15:50:32+03:00

В Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу Томи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кузбассе пройдет ночной концерт на берегу Томи. Международный фестиваль организуют в музее-заповеднике «Томская писаница».

Услышать классическую музыку зрители фестиваля «Симфоночь на «Томской писанице» смогут под открытым небом. «Партер» импровизированного зрительного зала будет располагаться прямо у кромки воды, а в качестве балкона выступит смотровая площадка у часовни в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Для гостей музея в эту ночь прозвучат голоса звезд оперной сцены, солистов кузбасской филармонии - Ирины Долженко, Ксении Дежневой и Евгения Кунгурова.

- Зрителей ждет двухчасовой концерт Губернаторского симфонического оркестра, а во второй части концерта пройдет встреча с популярным итальянским певцом, участником телепроекта «Голос» Томасом Грациозо, - рассказали подробности в музее-заповеднике.

Концерт начнется в 18.00, вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU