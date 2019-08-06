СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-06T15:53:18+03:00

Китайцы не будут пилить лес в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Китайцы не будут пилить лес в Кузбассе. Юргинская ТОСЭР лишилась одного из резидентов.

ООО «Объединенная деревообрабатывающая торгово-промышленная компания» до недавнего времени числилась резидентом ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) в Юрге. Ее основателем является гражданин Китая Чжу Сяосин. Планировалось, что она создаст в городе деревообрабатывающее производство, вложив в его развитие 626,6 миллиона рублей в 2018-2022 годах.

В 2017 году компания взяла в аренду участок земли в Юрге, заказала разработку проекта, сушильное, лесопильное и другое оборудование. Однако в этом году соглашение о сотрудничестве между предприятием и правительством Кузбасса было расторгнуто, сообщает «Коммерсант».

После выхода проекта на полную мощность предприятие должно было производить 40 тысяч тонн кубометров обрезной доски и 3,6 тысячи кубометров топливных гранул из отходов лесопиления.

Напомним, что в Кузбассе действуют четыре ТОСЭР, в которых работает около 40 резидентов. Еще 20 компаний претендуют на получение данного статуса.

ИСТОЧНИК KP.RU