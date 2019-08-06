2019-08-06T16:04:16+03:00
Общество

Кемеровчан приглашают покататься на коньках

На стадионе «Химик» открывается сезон массовых катаний
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчан приглашают покататься на коньках. Фото: Администрация города КемеровоКемеровчан приглашают покататься на коньках. Фото: Администрация города Кемерово
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Кемеровчан приглашают покататься на коньках. Завтра, 7 августа, на стадионе «Химик» открывается сезон массовых катаний.

Дворец зимних видов спорта «Химик» приглашает горожан на праздничную программу «Включай лето на катке». 7 августа с 20.00 посетителей ждут массовые катания, скидки на билеты, а также подарки и приятные сюрпризы.

На каток можно прийти со своими коньками, можно инвентарь взять напрокат.

- Накануне на «Химике» подготовили качественный скоростной лед толщиной четыре сантиметра, - рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово.

Чтобы добиться идеального для катания покрытия, в течение семи суток специалисты заливали воду, отстрагивали лед специальным комбайном и создавали рабочую поверхность с помощью очищенной от примесей и воздуха горячей воды. А чтобы и в 30-градусную жару холодильное оборудование справлялось, была установлена система орошения холодильных конденсатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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