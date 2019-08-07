СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-07T06:29:18+03:00

Кузбасские дети смогут обучаться в кружках и секциях за счет государства Фото: Евгения ГУСЕВА

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Кузбасские дети смогут обучаться в кружках и секциях за счет государства. Регион подключится к системе сертификатов на дополнительное образование.

Сертификаты будут доступны для каждого ребенка от 5 до 18 лет. Ими можно оплатить занятия в кружках и секциях, в том числе частных, в пределах установленного лимита. За выделенными средствами родители могут наблюдать в личном кабинете жителей Кузбасса на портале cabinet.ruobr.ru. Обналичить сертификат нельзя.

- Единственное условие - организации должны иметь лицензию и войти в региональный навигатор дополнительного образования детей, - рассказали в администрации области. - В настоящее время ведется работа по наполнению навигатора.

Если ребенок перестает посещать секции по каким-либо причинам, то родители могут расторгнуть договор с учреждением или перейти в другую организацию. При этом сумма сертификата на следующий год не переносится. Сам же номинал сертификата будет обновляться каждый год.

Предусмотрено два способа получения сертификата - путем личной подачи документов в выбранную организацию либо через электронное заявление в личном кабинете.

Задать вопросы можно в департаменте образования и науки Кемеровской области по телефону 8 (384-2) 36-26-55, региональном модельном центре дополнительного образования Кемеровской области (РМЦ) по телефону: 8 (384-2) 28-08-74, в органах образования по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU