СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-07T06:23:19+03:00

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На месте будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове забили пробную сваю. Это необходимо для оценки несущей способности конструкций.

В Кемерове проводятся предварительные работы на месте расположения будущего спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». В грунт забиты первые сваи, которые в дальнейшем будут подвергнуты сильнейшим динамическим и статическим испытаниям. Это нужно для того, чтобы как можно точнее составить проект объекта. Место расположения пробных свай выбрали таким образом, чтобы несущая способность опор была определена во всех характерных типах грунта конкретной территории.

- Главная цель пробных испытаний заключается в том, что строители должны точно опытным путем определить тип свай, необходимый для данных грунтов на площадке. Необходимо заблаговременно сформировать предварительный заказ на заводе. Это позволит избежать проволочек с доставкой материалов и не допустить задержки строительства, - отметил заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU