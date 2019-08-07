2019-08-07T06:45:21+03:00
Общество

Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорог

Суд обязал администрацию исправить ситуацию
Ирина АВТУШКО
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Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорогЖители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорогФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорог. Суд обязал местную администрацию исправить ситуацию.

В прокуратуру Таштагола поступило коллективное обращение от жителей курортного поселка Шерегеш об отсутствии дорог. По данном заявлению прокуратурой была организована проверка. Она показала, что действительно в поселке на ряде улиц отсутствуют дороги, что является нарушением федерального законодательства, проекта планировки Шерегеша и генплана Шерегешского городского поселения.

-По итогам проверки прокурор города обратился в суд с требованием обязать администрацию сельского поселения построить дороги, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Решением Таштагольского городского суда в удовлетворении исковых требований прокурора отказано, в связи с чем на решение прокурором принесено апелляционное представление.

После рассмотрения материалов дела Кемеровский областной суд отменил решение суда первой инстанции и обязал построить дороги. За исполнением решение будет следить прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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