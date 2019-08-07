2019-08-07T08:11:33+03:00
Общество

В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом

В России живет всего восемь таких детей
Ирина АВТУШКО
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В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом. Фото: КОКБ им. С.В. БеляеваВ кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом. Фото: КОКБ им. С.В. Беляева
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В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом. В России живет всего восемь таких детей.

В отделение реанимации областной клинической больницы имени Беляева срочно доставили ребенка из Ленинска-Кузнецкого. Семимесячный малыш был в тяжелом состоянии - резко задыхался и начал терять сознание.

По месту жительства маленькому пациенту диагноз поставить не смогли, поэтому было принято решение отправить его в областной центр транспортом санавиации. За жизнь ребенка врачи боролись 20 дней.

- К нам малыш был доставлен в тяжелом состоянии, - рассказал заместитель главного врача по педиатрии, кандидат медицинских наук Александр Голомидов. - Опираясь на предшествующее обследование коллег и диалог с мамой, мы предположили, что речь идет о сложном и редком генетическом заболевании. Сразу же мы провели анализ крови не только малышу, но и ближайшим родственникам.

В результате обследований врачи определили у ребенка нарушение обмена длинноцепочных жирных кислот. При таком заболевании для него смертельно опасны все молочные продукты и даже грудное молоко. Малышу назначили лечение, сейчас его состояние стабилизировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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