2019-08-07T11:23:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни у дороги

Специалисты проверили на качество бахчевые культуры
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни и у дорогиРоспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни и у дорогиФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни у дороги. Специалисты проверили на качество бахчевые культуры.

С началом продаж сезонных бахчевых культур - арбузов и дынь - эксперты провели плановые и внеплановые проверки торговых точек. Они должны были показать наличие или отсутствие пестицидов, нитратов и тяжелых металлов. За июль и начало августа специалисты исследовали 29 проб бахчевой продукции из Узбекистана и Казахстана.

- Все исследованные пробы по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию нитратов, соответствуют гигиеническим требованиям, - отметили в надзорном органе.

Роспотребнадзор рекомендует кузбассовцам не покупать арбузы и дыни вдоль проезжих трасс, так как они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. Также не рекомендуется покупать продукцию, которая лежит навалом, имеет испорченный внешний вид или разрезана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан на свой день рождения
Молодая кемеровчанка разбилась насмерть, выпав из окна
Двух браконьеров задержали за убийство лося в Мариинском районе
Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка
Башенный кран превратили в арт-объект в Кузбассе
Пятеро пострадали: массовое ДТП произошло в Тяжинском районе
В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом
Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорог
На месте будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове забили пробную сваю
Кузбасские дети смогут обучаться в кружках и секциях за счет государства
Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений
Директор кузбасской фирмы тратил на посторонние нужды зарплату работников