СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-07T11:23:44+03:00

Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни и у дороги Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни у дороги. Специалисты проверили на качество бахчевые культуры.

С началом продаж сезонных бахчевых культур - арбузов и дынь - эксперты провели плановые и внеплановые проверки торговых точек. Они должны были показать наличие или отсутствие пестицидов, нитратов и тяжелых металлов. За июль и начало августа специалисты исследовали 29 проб бахчевой продукции из Узбекистана и Казахстана.

- Все исследованные пробы по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию нитратов, соответствуют гигиеническим требованиям, - отметили в надзорном органе.

Роспотребнадзор рекомендует кузбассовцам не покупать арбузы и дыни вдоль проезжих трасс, так как они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. Также не рекомендуется покупать продукцию, которая лежит навалом, имеет испорченный внешний вид или разрезана.

ИСТОЧНИК KP.RU