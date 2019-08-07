СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-07T11:45:20+03:00

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Двух браконьеров задержали за убийство лося в Мариинском районе. Причиненный ущерб составил 240 тысяч рублей.

Сотрудники департамента по охране животного мира и егеря провели рейд в охотничьих угодьях Мариинского района. На территории Тюменевского обхода они задержали двух жителей Мариинска. В их автомобиле находилась туша лося, добытая незаконным способом, а также охотничье ружье, нож и топор. Все найденное изъяли, а транспортное средство арестовали. Против браконьеров завели уголовное дело.

По словам начальника департамента Евгения Бойко, за незаконную охоту предусмотрен штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо размер заработной платы или иного дохода нарушителя за период от двух до пяти лет. Также нарушителю могут грозить исправительные работы до двух лет или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, что в области установлены разные сроки запретов на охоту на животных разных видов. Так, нельзя отстреливать или ловить «охотничьих» животных с 1 марта по 4 апреля и с 21 мая по 4 августа. На лося запрещено охотиться с 1 января по 31 августа и с 1 по 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU