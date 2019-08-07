2019-08-07T13:05:12+03:00
Происшествия

Молодая кемеровчанка разбилась насмерть, выпав из окна

Женщина упала с четвертого этажа
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина скончалась на местеЖенщина скончалась на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове молодая женщина выпала из окна многоэтажки. В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы.

Трагедия произошла около 23.00 вторника на проспекте Ленина, 124. Очевидцы сообщили, что из окна на четвертом этаже выпала молодая женщина. От полученных травм она скончалась.

- На тротуаре у многоэтажного дома было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти, - прокомментировали в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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