СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-07T13:32:36+03:00

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Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан на свой день рождения. Праздник пройдет в субботу, 10 августа.

В эти выходные кемеровчанам скучать не придется – в «Парке Чудес» пройдет масштабная развлекательная программа. Праздник начнется в 14.00.

Веселье развернется на нескольких площадках. Так, на площадке «Двое из ларца» с 14.00 до 17.00 гостей ждет твистинг и выступление клоунов, знакомство с мишками Тедди, сказочная анимация «В гостях у Алисы и ее друзей» и шоу мыльных пузырей. Также в парке будут работы зоны по аквагриму и тематические фотозоны.

На центральной площадке «Круг» в 14.00 стартует конкурсно-развлекательная программа «День рождения в "Парке Чудес», ее сменят мастер-класс по слаймам, бумажное шоу и встреча с Трансформером. В 17.30 здесь начнутся танцы, а после для зрителей сыграет духовой оркестр «Ритмы юности» и будет организована танцевальная ретро-программа. В 19.00 умные, ловкие и находчивые смогут попробовать свои силы в супервикторине и выиграть чудесные призы. С 20.20 до 21.50 на площадке выступит кавер-группа «Метры», а завершится праздник красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU