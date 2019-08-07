Власти хотят возродить фестиваль «Зори Кузбасса»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-07T13:44:52+03:00

Он будет проходить с 2020 года на День шахтера

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Областные власти планируют возродить фестиваль «Зори Кузбасса». Он будет проходить с 2020 года на День шахтера.

Глава региона Сергей Цивилев выдвинул идею проведения в области масштабного фестиваля. По его мнению, в главный кузбасский праздник жителям должен быть доступен цикл разноплановых культурных мероприятий на любой зрительский вкус.

Губернатор напомнил, что еще до начала 90-х годов в Кемеровской области проводили фестиваль «Зори Кузбасса». Его мероприятия варьировались в разные годы, но принцип был единым – на одной сцене выступали профессиональные коллективы и самодеятельные артисты Кузбасса выступали вместе со столичными звездами. Фестиваль проходил до 10 дней и включал в себя все виды искусства и культуры.

-Губернатор поручил начальнику департамента культуры и национальной политики Марине Евсе создать рабочую группу по формированию стратегии новоформатного фестиваля, предложить состав оргкомитета и варианты нового названия, - сообщили подробности в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU