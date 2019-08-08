СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-08T03:57:11+03:00

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В Кузбассе экс-начальник отдела уголовного розыска осужден за мошенничество. Полицейский воспользовался своим служебным положением.

Суд вынес приговор 32-летнему бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из территориальных отделов МВД России по Кемеровской области. Как установило следствие, в 2017 году полицейский предложил сделку двум мужчинам, которые обвинялись в избиении знакомого. Он пообещал, что их не привлекут к уголовной ответственности, а взамен попросил приобрести ему бытовую технику и мобильный телефон.

-Преступная деятельность начальника отдела выявлена сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы были переданы в следственные органы, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый не сотрудничал.

За преступные действия мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU