СЕГОДНЯ 05:34 2019-08-08T05:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Новокузнецкие полицейские выявили 25 нарушений при проверке такси. Виновные привлечены к ответственности.

Инспекторы ГИБДД провели двухдневный рейд «Нелегальное такси» совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД. Его цель – выявить нарушения при перевозке пассажиров.

По итогам рейда к ответственности привлечено 25 водителей. Перевозчики не проходили медосмотр перед выходом в рейс, не проверялось техническое состояние автомобилей, а в некоторых случаях были выявлены неисправности, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Кроме того, 17 водителей незаконно поместили на машины опознавательные фонари такси, а в одном случае – цветографическую схему легкового такси. Еще у четверых таксистов отсутствовали путевые листы, а двое занимались извозом без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

-Все правонарушители привлечены к административной ответственности, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU