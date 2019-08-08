2019-08-08T06:42:01+03:00
Общество

В кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскую

Помещение не убиралось, а рабочую форму мастера стирали в раковине
Ирина АВТУШКО
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В кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскуюВ кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскуюФото: Мария ЛЕНЦ
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В кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскую. Помещение не убиралось, а рабочую форму мастера стирали в раковине.

Судебные приставы приостановили деятельность парикмахерской в поселке Верх-Чебула, находящейся в МУП бытового обслуживания. Там специалисты обнаружили ряд нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Санитарно-техническое состояние помещения находилось в неудовлетворительном состоянии: поверхности стен, потолков и полов, наружная и внутренняя поверхность мебели недоступны для влажной уборки, а стирка использованного белья и рабочей одежды проводилась в раковине санитарного узла. Кроме того, не соответствовали требованиям мероприятия, проводимые для защиты помещения от грызунов и тараканов. Уровень освещения также не соответствовал гигиеническим нормативам.

-Чебулинский районный суд Кемеровской области признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации парикмахерской, находящейся в МУП бытового обслуживания сроком на 20 суток, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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