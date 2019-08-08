СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-08T09:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березовском девочке выдадут материнский капитал. Такое решение принял суд после вмешательства прокуратуры.

Городская прокуратура провела проверку по обращению жителя Березовского, который является опекуном несовершеннолетнего ребенка. Он обратился в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче материнского капитала, однако в ведомстве ему отказали. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что мать девочки, которая должна была получить сертификат на маткапитал после рождения второго ребенка, не успела этого сделать, а впоследствии скончалась. После выяснения всех обстоятельств прокурор города обратился в Березовский суд с требованием признать решение Пенсионного фонда незаконным и выдать сертификат. Требование было отклонено, тогда прокурор подал на данное решение апелляцию.

- При рассмотрении дела Кемеровским областным судом с учетом позиции прокуратуры Кемеровской области решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение об обязании Пенсионного фонда выдать несовершеннолетней сертификат на материнский капитал, - рассказали в кузбасской прокуратуре.

Сейчас исполнение решения находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU