В Березовском девочке выдадут материнский капитал
В Березовском девочке выдадут материнский капитал. Такое решение принял суд после вмешательства прокуратуры.
Городская прокуратура провела проверку по обращению жителя Березовского, который является опекуном несовершеннолетнего ребенка. Он обратился в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче материнского капитала, однако в ведомстве ему отказали. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.
В ходе проверки выяснилось, что мать девочки, которая должна была получить сертификат на маткапитал после рождения второго ребенка, не успела этого сделать, а впоследствии скончалась. После выяснения всех обстоятельств прокурор города обратился в Березовский суд с требованием признать решение Пенсионного фонда незаконным и выдать сертификат. Требование было отклонено, тогда прокурор подал на данное решение апелляцию.
- При рассмотрении дела Кемеровским областным судом с учетом позиции прокуратуры Кемеровской области решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение об обязании Пенсионного фонда выдать несовершеннолетней сертификат на материнский капитал, - рассказали в кузбасской прокуратуре.
Сейчас исполнение решения находится на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU