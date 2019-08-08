2019-08-08T07:53:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих

Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9,2 процента годовых c первоначальным взносом 10 процентов и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования – от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей.

Также в РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку, ранее предоставленную на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования снижена и составляет 9,1 процента годовых. Срок кредитования от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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