2019-08-08T10:02:57+03:00
Общество

Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала года

Они нарушили правила нахождения в стране
Ирина АВТУШКО
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Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала годаБолее 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала года. Они нарушили правила пребывания на территории России.

В июле текущего года судебные приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили отправку из страны 26 мигрантов - это граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Азербайджана. Все они не имели права находиться в Кузбассе.

- В связи с интенсивностью строительных работ летом иностранные граждане массово мигрируют и часто нарушают режим пребывания на территории Российской Федерации, не соблюдают требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности, - пояснили в УФССП по Кемеровской области.

Теперь уехавшие в течение пяти лет не смогут вернуться обратно в Россию. Всего с начала года приставы отправили обратно на родину 117 мигрантов, к выдворению готовятся еще 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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