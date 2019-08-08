СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-08T08:47:03+03:00

Стали известны подробности трагедии на Томи в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

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Стали известны подробности трагедии на реке Томи в Кемеровском районе, где утонули двое детей и двое взрослых. Еще одного ребенка спасли очевидцы.

Женщины с тремя дочерьми отдыхали на берегу реки Томи в районе села Березово. Здесь нет оборудованного пляжа и достаточно сильное течение.

- Когда дети находились в воде, их стало сносить течением. Женщины попытались их спасти, однако не справились с водным потоком и утонули, - рассказала «Комсомолке» представитель СУ СК по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Собеседница издания уточнила, что очевидцам удалось спасти 7-летнюю девочку - ее доставили в больницу.

Тела 36-летних женщин и 12-летнего ребенка были обнаружены в нескольких километрах вниз по течению реки. Сейчас спасатели продолжают поиски 9-летней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU