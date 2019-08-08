СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-08T10:10:01+03:00

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Кузбасский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов рыбы на 700 тысяч рублей.

Они нарушили правила хранения продукции.

За первое полугодие специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили 130 торговых точек, где продавались рыба и морепродукты. Для лабораторных анализов эксперты отобрали более 800 проб.

Проверка показала, что пробы по паразитическим показателям соответствуют норме, превышения химических загрязнений также не обнаружено. Однако в 67 процентах случаев были выявлены другие нарушения требований. В их числе: нарушение условий хранения рыбной продукции, правил личной гигиены персоналом, требований к оформлению ценников, требований к маркировке. Также в ряде случаев отсутствовала полная и достоверная информация о товаре, сопроводительные документы на продукцию, информация о производителе, дате изготовления и сроке годности. Выявлены случаи и реализации рыбы с истекшим сроком годности.

- По результатам надзорных мероприятий из реализации изъято 107 партий рыбной продукции, не соответствующей установленным требованиям в количестве 336 килограммов, - рассказали в Роспотребнадзоре.

За нарушения оштрафовано 74 предпринимателя, должностных и юридических лиц на сумму более 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU