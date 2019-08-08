Кузбасский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов рыбы на 700 тысяч рублей
Кузбасский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов рыбы на 700 тысяч рублей.
Они нарушили правила хранения продукции.
За первое полугодие специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили 130 торговых точек, где продавались рыба и морепродукты. Для лабораторных анализов эксперты отобрали более 800 проб.
Проверка показала, что пробы по паразитическим показателям соответствуют норме, превышения химических загрязнений также не обнаружено. Однако в 67 процентах случаев были выявлены другие нарушения требований. В их числе: нарушение условий хранения рыбной продукции, правил личной гигиены персоналом, требований к оформлению ценников, требований к маркировке. Также в ряде случаев отсутствовала полная и достоверная информация о товаре, сопроводительные документы на продукцию, информация о производителе, дате изготовления и сроке годности. Выявлены случаи и реализации рыбы с истекшим сроком годности.
- По результатам надзорных мероприятий из реализации изъято 107 партий рыбной продукции, не соответствующей установленным требованиям в количестве 336 килограммов, - рассказали в Роспотребнадзоре.
За нарушения оштрафовано 74 предпринимателя, должностных и юридических лиц на сумму более 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU