СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-08T10:38:44+03:00

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У кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штаб. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк на своей странице в Instagram.

В областном центре действует 30 клубов по месту жительства, в них занимается более 5 тысяч человек. Теперь у учреждений появится свой центральный штаб - его обустраивают в доме № 39 по улице Рукавишникова.

- Сейчас строители проводят здесь ремонт. На площади 158 квадратных метров они обустроят кабинеты для работы отделов кадров и спорта, методическую библиотеку и конференц-зал. В них тренеры будут составлять планы занятий и график соревнований, обмениваться опытом и повышать квалификацию. Кроме того, в здании отремонтируют подвальное помещение, в котором можно будет хранить инвентарь и оборудование, -рассказал мэр города.

Сегодня в клубах есть все необходимое для занятий 21 видом спорта. Занятия для кемеровчан проводят 80 инструкторов.

ИСТОЧНИК KP.RU