2019-08-08T10:38:44+03:00
Общество

У кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штаб

Об этом рассказал мэр города Илья Середюк в соцсетях
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
У кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штабУ кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штаб
Изменить размер текста:

У кемеровских клубов по месту жительства появится центральный штаб. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк на своей странице в Instagram.

В областном центре действует 30 клубов по месту жительства, в них занимается более 5 тысяч человек. Теперь у учреждений появится свой центральный штаб - его обустраивают в доме № 39 по улице Рукавишникова.

- Сейчас строители проводят здесь ремонт. На площади 158 квадратных метров они обустроят кабинеты для работы отделов кадров и спорта, методическую библиотеку и конференц-зал. В них тренеры будут составлять планы занятий и график соревнований, обмениваться опытом и повышать квалификацию. Кроме того, в здании отремонтируют подвальное помещение, в котором можно будет хранить инвентарь и оборудование, -рассказал мэр города.

Сегодня в клубах есть все необходимое для занятий 21 видом спорта. Занятия для кемеровчан проводят 80 инструкторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои
Кузбасский Роспотребнадзор оштрафовал продавцов рыбы на 700 тысяч рублей
Стали известны подробности трагедии на Томи в Кузбассе
Более 100 нелегалов выдворили из Кузбасса с начала года
РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих
В Березовском девочке выдадут материнский капитал
В кузбасском поселке из-за антисанитарных условий прикрыли парикмахерскую
Новокузнецкие полицейские выявили 25 нарушений при проверке такси
В Кузбассе экс-начальник отдела уголовного розыска осужден за мошенничество
Владельцев видеорегистраторов просят помочь в поисках пропавшего мужчины в Кузбассе
В Прокопьевске задержали вора-гурмана
Власти хотят возродить фестиваль «Зори Кузбасса»
Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан на свой день рождения
Молодая кемеровчанка разбилась насмерть, выпав из окна
Двух браконьеров задержали за убийство лося в Мариинском районе
Роспотребнадзор запретил кузбассовцам покупать арбузы и дыни у дороги
Кемеровский онкодиспансер эвакуировали из-за цветочного горшка
Башенный кран превратили в арт-объект в Кузбассе
Пятеро пострадали: массовое ДТП произошло в Тяжинском районе
В кемеровской больнице спасли малыша с уникальным диагнозом
Жители Шерегеша массово пожаловались в прокуратуру на отсутствие дорог
На месте будущего спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове забили пробную сваю
Кузбасские дети смогут обучаться в кружках и секциях за счет государства
Кемеровчанка заснула на лавочке и лишилась золотых украшений
Директор кузбасской фирмы тратил на посторонние нужды зарплату работников