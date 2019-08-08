2019-08-08T10:08:41+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Российские аграрии включаются в борьбу за многомиллиардный китайский рынок сои

Яков КРЫМСКИЙ
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Клиенты всех 66 региональных филиалов Россельхозбанка получили возможность экспортировать соевые бобы в Китайскую Народную Республику. Это стало возможным благодаря решению властей КНР разрешить импорт сои, выращенной во всех регионах России и предназначенной для переработки. Импортируемая из РФ соя может перевозиться автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным транспортом.

«Решение открыть границу для всей российской сои - мощный импульс для российского АПК. Доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта соевых бобов откроет перед аграриями новые перспективы и станет стимулом для привлечения инвестиций в отрасль. Уже реализованные при поддержке Россельхозбанка инвестиционные проекты с производителями и экспортерами сои позволили нам накопить значительный опыт, и мы готовы делится экспертизой с предприятиями, которые планируют заняться этой бобовой культурой», - заявил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Потребление сои в Китае растет, и своего сырья стране не хватает: США до введения 25 процентных пошлин ежегодно экспортировали в Поднебесную 70 миллионов тонн бобовой культуры. Теперь место США заняла Бразилия, способная поставить в сезон 60 миллионов тонн - это около половины всего китайского импорта. Еще около 5 процентов приходится на Аргентину. Доля России пока невелика – около 1 процента, и это означает огромный потенциал для роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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