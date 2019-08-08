2019-08-08T11:38:14+03:00
Общество

В Мысках назначен новый глава города

Им стал бывший председатель горсовета Евгений Тимофеев
Ирина АВТУШКО
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В Мысках назначен новый глава города. Фото: Совета народных депутатов Мысковского городского округаВ Мысках назначен новый глава города. Фото: Совета народных депутатов Мысковского городского округа
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В Мысках назначен новый глава города. Им стал бывший председатель горсовета Евгений Тимофеев.

7 августа 2019 года на внеочередном заседании Совета народных депутатов Мысковского городского округа был рассмотрен вопрос об избрании главы муниципалитета. Кандидаты были представлены комиссией по итогам конкурса, проведенного 5 августа в областной администрации.

Голосование за нового градоначальника было открытым, кандидатуру Евгения Тимофеева приняли единогласно.

Евгений Тимофеев родился 12 декабря 1971 года в селе Обское Чаинского района Томской области. В структуре власти прошел профессиональный путь от руководителя управления по молодежной политике, спорту и туризму до председателя Совета народных депутатов Мысковского городского округа.

Имеет награды «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро» и другие. Евгений Тимофеев женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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