Сергей Цивилев посетил одну из площадок Первенства России по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-08T12:05:53+03:00

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В четверг, 8 августа, Сергей Цивилёв посетил аэродром «Кемерово-Северный» - одну из площадок Первенства России по парашютному спорту. Он поднялся в воздух на самолете, заняв место второго пилота.

Пассажирами экипажа стали участницы соревнований. Они совершили прыжки на точность приземления, которые вошли в соревновательный зачет.

Напомним, с 27 июля в Кузбассе проходит Чемпионат страны по парашютному спорту в семи дисциплинах. Ранее на аэродроме «Танай» прошли соревнования по групповой акробатике, купольной акробатике, купольному пилотированию, скоростному падению, вингсьют-дисциплинам и артистическим дисциплинам.

«В таком формате чемпионат России в Кузбассе проводится впервые. Мероприятие станет репетицией к Чемпионату Мира в 2020 году. Поэтому к организации и проведению мы особо внимательны. Мы возобновляем традиции парашютного спорта в Кузбассе и будем развиваться в этом направлении», - отметил Сергей Цивилев.

Награждение победителей и призеров Чемпионата России по парашютному спорту пройдёт 10 августа в рамках мультиформатного фестиваля «Небофест» на базе Аэродрома «Кемерово-Северный».

ИСТОЧНИК KP.RU