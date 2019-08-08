СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-08T12:32:27+03:00

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В Кузбассе подорожал картофель и подешевела капуста. Кемеровостат рассказал, как изменились цены на продукты за месяц.

Специалисты Кемеровостата опубликовали индекс потребительских цен на товары и услуги. Данные приводятся за июль 2019 года в сравнении с июнем. Согласно официальной статистике, в сравнении с первым месяцем лета цены на продовольственные товары снизились почти на 0,3 процента, на непродовольственные остались практически на том же уровне.

Несмотря на в общем стабильный уровень цен отдельные виды продуктов подорожали. Так, стоимость картофеля выросла на 21,1 процента, морковь - на 5,48, апельсины - на 3,63, пряники - на 3,61, мед - на 2,42, рыбные консервы в томатном соусе - на 3,09, молоко - на 2,28, сметана - на 2,06. В то же время часть продуктов подешевела: белокочанная капуста - на 30,42 процента, свежие огурцы - на 23,06 процента, бананы - на 9,92 и на 8,89 процента - лимоны. Также на 2-6 процентов снизилась цена на яйца, сахар, гречку, свеклу, черный байховый чай и шоколадные конфеты.

ИСТОЧНИК KP.RU