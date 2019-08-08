Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке на покупку жилого дома от 10 процентов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-08T13:12:27+03:00

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Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10 процентов годовых.

Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ, РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования - до 30 лет. Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU