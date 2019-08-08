Беловчанка во время уборки уничтожила оставленные вором улики

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-08T13:53:14+03:00

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В Белове местная жительница, у которой похитили телевизор, уничтожила оставленные вором улики. Прежде чем вызвать полицию, женщина убрала в доме.

Преступление было совершено в день семейного торжества - у потерпевшей родился внук. После праздничной вечеринки хозяйка уснула, при этом гости тоже остались ночевать у нее. Утром, проводив их, женщина обнаружила пропажу телевизора. Но перед тем как обратиться в полицию, она решила ликвидировать последствия застолья. Тем самым уничтожив главные улики - отпечатки пальцев.

Несмотря на это, стражи правопорядка вычислили преступника. Им оказался ранее судимый 54-летний знакомый потерпевшей. Покидая чужой дом и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил украсть телевизор, который позже сдал в ломбард. Вырученные деньги злоумышленник потратил на покупку спиртного.

- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - комментирует ГУ МВД по Кемеровской области.

Похищенный телевизор сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU