В Прокопьевске трое мужчин задохнулись в погребе частного дома

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-08T14:06:26+03:00

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Трое мужчин задохнулись в погребе частного дома в Прокопьевске. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Пожилые хозяева частного дома в течение нескольких дней просушивали погреб, разводя в нем огонь. В четверг, 8 августа, знакомый семьи решил проверить состояние помещения, спустившись вниз. Внезапно мужчине стало плохо, и он упал. Это заметила хозяйка дома и позвала на помощь супруга. Он стал спускаться и тоже упал вниз. Тогда женщина попросила помощь у родственника и соседа, которые, оказавшись в погреб, также потеряли сознание. После чего хозяйка вызвала спасательную службу. В результате 43-летнего потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали, остальных спасти не удалось.

По данным СУ СК по Кемеровской области, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти троих жителей города Прокопьевска и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU