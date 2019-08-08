2019-08-08T16:40:21+03:00
Происшествия

В Кемерове рецидивист обокрал спящего студента

Он проник в незапертую комнату общежития
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове рецидивист обокрал спящего студента.Фото: Екатерина РОМАНОВАВ Кемерове рецидивист обокрал спящего студента.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове рецидивист обокрал спящего студента. Он проник в незапертую комнату общежития.

В Кузбассе на скамью подсудимых сядет 50-летний неоднократно судимый житель Прокопьевска. Он обворовал студента одного из кемеровских вузов. О преступлении полицейским сообщил сам молодой человек. Он рассказал, что неизвестный проник в его комнату и похитил телефон, банковские карты, обувь, портмоне и студенческий билет. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленник пробрался в жилище через оставленную открытой на ночь дверь. Сам студент в это время спал.

Преступника стражи правопорядка задержали, свою вину он признал. Похищенное имущество ночной гость планировал продать, но не успел. Ценности изъяли и вернули законному владельцу.

- Следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За содеянное преступление мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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