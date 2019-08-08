8 Авг. 20:55 2019-08-08T20:55:03+03:00

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В Кемерове с начала августа подешевел бензин. Официальные данные приводит Росстат.

По данным статистического ведомства, на неделе с 30 июля по 5 августа в России на две копейки выросла средняя потребительская цена на топливо, составив 44,58 рубля. Стоимость дизельного топлива осталась на предыдущем уровне – 46,14 рублей, а вот цена АИ-92 подорожала на одну копейку – до 42,23 рубля, цена АИ-95 поднялась на две копейки и составила 45,64 рубля. Также на восемь копеек прибавил в стоимости АИ-98, сейчас она составляет 51,31 рубля.

В целом повышение цен зафиксировано в 43 регионах, самое заметное в Улан-Удэ, где прирост составил 0,7 процента. В Москве и Санкт-Петербурге за предыдущую неделю цены на бензин не изменились.

В ряде городов, наоборот, отмечалось уменьшение стоимости топлива: на 07, процента в Красноярске, на 0,4 процента – в Петрозаводске, на 0,1 процента – в Иваново, Перми, Кызыле и Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU