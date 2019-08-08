2019-08-08T21:45:07+03:00
Общество

Осужденные колоний приберут города Кузбасса к Дню шахтера

Их привлекают к благоустройству и уборке улиц
Ирина АВТУШКО
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Осужденные колоний приберут города Кузбасса к Дню шахтера.Фото: ГУФСИН России по Кемеровской областиОсужденные колоний приберут города Кузбасса к Дню шахтера.Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области
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Кузбасские города к Дню шахтера приберут осужденные. Их привлекают к благоустройству и уборке улиц.

В начале этого года врио областного ФСИН Андрей Попето выступил с инициативой привлекать осужденных для помощи кузбасским городам. С этим предложением он обратился к депутатам Областного совета, предложив направлять заключенных на уборку улиц.

С администрацией Кемерова такие договоренности были достигнуты еще в марте. Заключенные очищали улицы, скверы, парки, остановки общественного транспорта и дворы от снега и наледи. Сейчас они борются с пылью, грязью и бытовым мусором, а также занимаются благоустройством – покраской лавочек, побелкой деревьев, уборкой дворов и подъездов.

В преддверии Дня шахтера осужденные, кто либо приговорен к исправительным работам, либо без лишения свободы состоит на учете в уголовно-исправительных инспекциях, наведут порядок в нескольких крупных городах области.

-Все они оснащены светоотражающими жилетами. Кроме того, на самих рабочих объектах дежурят сотрудники ГУ ФСИН, - рассказали в пресс-службе ведомства. - На этой неделе объектами уборки стали главные улицы и проспекты городов, берега рек, объекты строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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