2019-08-09T03:03:52+03:00
Происшествия

Очередной торговый центр закрыли в Кузбассе

В перестроенном из ангара здании грубо нарушились нормы пожарной безопасности
Ирина АВТУШКО
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Очередной торговый центр закрыли в Кузбассе.Фото: УФССП России по Кемеровской областиОчередной торговый центр закрыли в Кузбассе.Фото: УФССП России по Кемеровской области
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Очередной торговый центр закрыли в Кузбассе. В перестроенном из ангара здании грубо нарушились нормы пожарной безопасности.

Кузбасские приставы остановили работу торгового центра «Купец», расположенного в Анжеро-Судженске по улице Горького, 21. Он принадлежит томской компании ООО «Лама».

Проверка показала, что в торговом центре грубо нарушены нормы пожарной безопасности. В частности, само здание размещено в здании ангара и по всей площади возведены навесные потолки. При этом проект на такую реконструкцию не предоставлялся. В торговом центре не было предусмотрено дымоудаления, сертификаты на отделку путей эвакуации и торгового зала не представлены. Также допущено изменение классов функциональной пожарной опасности зданий, которые предусмотрены документацией, классы функциональной пожарной опасности помещений зданий не соответствуют их фактическому назначению. Все это создает угрозу жизни и здоровью людей.

-Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области постановил запретить ООО

«Лама» эксплуатацию объекта недвижимого имущества-объекта капитального строительства до вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, - рассказали в УФССП по Кемеровской области.

В связи с данным решением судебные приставы опечатали магазины, мобильные пункты продаж, подсобные помещения, входы и выходы в торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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