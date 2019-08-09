В Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублей
В Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублей. Она воспользовалась своим служебным положением.
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Мариинского отделения одной из страховых компаний. Доказано, что 35-летняя ранее судимая сотрудница присвоила себе страховые премии, которые выплачивали физические лица по заключенным договорам страхования. Они должны были попасть на счет компании, но осели в кармане у злоумышленницы. Всего с 2014 по 2016 год она присвоила себе более 1,8 миллиона рублей.
- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность обвиняемой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU