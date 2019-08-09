2019-08-09T06:25:15+03:00
Происшествия

В Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублей

Она воспользовалась своим служебным положением
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублейВ Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кузбассе начальница страховой компании присвоила 1,8 миллиона рублей. Она воспользовалась своим служебным положением.

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Мариинского отделения одной из страховых компаний. Доказано, что 35-летняя ранее судимая сотрудница присвоила себе страховые премии, которые выплачивали физические лица по заключенным договорам страхования. Они должны были попасть на счет компании, но осели в кармане у злоумышленницы. Всего с 2014 по 2016 год она присвоила себе более 1,8 миллиона рублей.

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность обвиняемой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. - Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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