СЕГОДНЯ 04:59 2019-08-09T06:29:05+03:00

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Экипаж Росгвардии ловил пьяного водителя в Юрге. Мужчина пустился в бега по садовым зарослям.

Ночью в Юрге сотрудники местной Госавтоинспекции остановили на улице Московской автомобиль Toyota Sprinter, в котором находились трое мужчин. Как выяснилось, они были в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попросили их проследовать в патрульный автомобиль, однако вместо этого владелец иномарки бросился бежать в сторону частного сектора. На требования остановиться он не реагировал.

Поняв, что в одиночку нарушителя не поймать, стражи порядка вызвали экипаж Росгвардии. Прибывшие бойцы отправились на поиски мужчины и спустя некоторое время обнаружили того в садовых зарослях.

- Мужчина был задержан. Им оказался 31-летний местный житель, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства юргинца передали правоохранителям, после чего экипаж продолжил патрулировать городские улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU