2019-08-09T05:54:20+03:00
Общество

На территории кузбасского предприятия нашли гранату

Место происшествия оцепили правоохранители [фото]
Екатерина БОРМОТОВА
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Найденный предмет оказался учебной гранатой РГД-5, не представляющей угрозы Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской областиНайденный предмет оказался учебной гранатой РГД-5, не представляющей угрозы Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области
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В Междуреченске на территории одного из предприятий нашли гранату. Место происшествия оцепили правоохранительные органы.

Днем сотрудники инженерно-технического отделения новокузнецкого ОМОН Росгвардии получили сообщение о подозрительной находке на территории одного из предприятий Междуреченска. Правоохранительные органы оцепили место происшествия и ждали прибытия саперов. Вскоре бойцы ОМОН обследовали находку.

- Установлено, что находкой является учебная граната РГД-5, не представляющая угрозы. Учебный боеприпас бойцы передали следственно-оперативной группе, - сообщили в Управлении Росгвардии Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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